Два ядерных бомбардировщика США вылетели на Ближний Восток

Politico: США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика для демонстрации силы

Два американских бомбардировщика B-52, способных нести ядерное оружие, отправились на Ближний Восток. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Один из собеседников издания заявил, что это сделано для демонстрации силы на фоне предположительных планов Ирана атаковать Саудовскую Аравию, а целью удара могут стать объекты энергетической инфраструктуры королевства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран готовит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание от внутренних протестов. В то же время в соцсетях обсуждают видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум Красного знамени возмездия. Пользователи предполагают, что жест означает объявление войны.