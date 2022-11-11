Блогерша напомнила об «устаревшем» способе мытья тела и смутила зрителей

TikTok-блогерша Карен показала способ мытья тела в раковине и смутила зрителей

Блогерша Карен (фамилия неизвестна) с никнеймом karenakaginger напомнила об «устаревшем» способе мытья тела и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина позировала, стоя в ванной в пижаме. При этом она показала, как избавляется от загрязнений, используя только раковину. В самом начале юзерша протерла лицо и шею влажной тканью, затем нанесла на нее небольшое количество мыла и растерла по остальным частям тела. В завершение она прополоскала тряпку и с ее помощью удалила остатки моющего средства с кожи.

Пользователи сети высказали свое мнение о данном методе в комментариях. «Подобный способ мытья еще существует в 2022 году?», «Это 1956-й?», «Я бы никогда так не смог, только если бы заболел», «Ну уж нет. Я принимаю душ два раза в день, или моя кожа начинает чесаться», — заявили они. В свою очередь, женщина пояснила, что не имеет проблем с гигиеной. «Не могу поверить, что люди так обеспокоены моими гигиеническими привычками. Честно говоря, я не воняю», — отметила она.

В мае сообщалось, что блогерша с никнеймом reindrrop стала ходить в душ раз в неделю и рассказала о преимуществах своего решения. Девушка объяснила, что начала мыться реже, потому что ей не нравится данная водная процедура. Кроме того, юзерша поступает подобным образом в целях экономии времени. «Нагревание воды, выполнение всех необходимых действий в душе, выход из него, ожидание, пока мои волосы высохнут», — описала героиня материала энергозатратный, по ее мнению, порядок действий.