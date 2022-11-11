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04:42, 11 ноября 2022Мир

Уехавший воевать в рядах ВСУ японец погиб на Украине

Kyodo: МИД Японии подтвердил гибель на Украине гражданина, уехавшего воевать в рядах ВСУ

Власти Японии подтвердили гибель гражданина страны, уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Kyodo.

В четверг 10 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что информация о гибели соотечественника на Украине проверяется. Он также напомнил о рекомендации немедленно покинуть украинскую территорию и воздержаться от поездок туда.

Министерству иностранных дел удалость подтвердить гибель 20-летнего гражданина страны 9 ноября, отмечает агентство. При этом официально информация не оглашалась, имя погибшего и место смерти не разглашаются.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили более 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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