Уехавший воевать в рядах ВСУ японец погиб на Украине

Kyodo: МИД Японии подтвердил гибель на Украине гражданина, уехавшего воевать в рядах ВСУ

Власти Японии подтвердили гибель гражданина страны, уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Kyodo.

В четверг 10 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что информация о гибели соотечественника на Украине проверяется. Он также напомнил о рекомендации немедленно покинуть украинскую территорию и воздержаться от поездок туда.

Министерству иностранных дел удалость подтвердить гибель 20-летнего гражданина страны 9 ноября, отмечает агентство. При этом официально информация не оглашалась, имя погибшего и место смерти не разглашаются.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили более 90 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

