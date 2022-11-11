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12:10, 11 ноября 2022Россия

В Госдуме назвали залог мира на Украине

Депутат Госдумы Шеремет назвал свержение президента Зеленского залогом мира на Украине

Фото: Peter Dejong / AP

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал свержение президента Украины Владимира Зеленского залогом мира в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, будущее Украины в руках народа. Если режим Зеленского падет, в страну снова вернется мир и благополучие, подчеркнул Шеремет.

Нынешний украинский лидер не имеет никакого морального права в сложившейся ситуации ставить условия для ведения мирных переговоров, добавил депутат Госдумы.

11 ноября официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. Он уточнил, что киевские власти видят завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда показывает те же самые настроения, которым сопутствуют «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре», добавил Прайс.

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Сергей Истомин
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