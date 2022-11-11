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19:31, 11 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский обсудил с Шольцем зерновую сделку и «позиции накануне саммита G20»

Зеленский и Шольц обсудили продление зерновой сделки и саммит G20

Фото: Andrew Kravchenko /AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский рассказал, что они обсудили ситуацию на фронте, согласились в необходимости продлить зерновую сделку, а также «согласовали позиции накануне саммита G20».

Кроме того, украинский президент поблагодарил Шольца за «вклад Германии в оборону неба и границ» страны.

В сентябре Зеленский раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки. В интервью газете Bild он призвал правительство ФРГ не смотреть на союзников, а «подать им пример».

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Антон Похиляк
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