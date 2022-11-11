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15:22, 11 ноября 2022Экономика

Описана типичная жертва мошенников

ВТБ: чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средний возраст россиян, наиболее подверженных воздействию мошенников, вырос в этом году с 31 года до 43 лет. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, передает ТАСС.

Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет (более 70 процентов от всех пострадавших), описал он типичную жертву мошенников. В этом году доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки злоумышленников, почти сравнялась: 51 против 49 процентов соответственно.

Средний возраст у мужчин составляет 42 года, у женщин — 45 лет. Меньше всего воздействию подвержены люди старше 55 лет и в возрасте до 29 лет. Большинство обманутых проживают в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Меньше всего — на Северном Кавказе.

По словам Чугунова, схемы обмана постоянно меняются. По данным ВТБ, в этом году появились роботозированные звонки через мессенджеры якобы от банков, обещания создать «безопасный» счет или заплатить деньги за опросы. Рекордная сумма, украденная мошенниками у жертвы за один телефонный звонок, в этом году составила 150 миллионов рублей, рассказал ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

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Платон Щукин
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