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18:17, 12 ноября 2022Экономика

Германия национализирует бывшую «дочку» «Газпрома»

ЕК утвердила 225,6 миллиона евро для национализации Германией бывшей «дочки» «Газпрома»

Фото: Shutterstock

Еврокомиссия утвердила 225,6 миллиона евро для национализации Германией бывшей дочерней структуры «Газпрома» Sefe (ранее называлась Gazprom Germania GmbH). Это следует из заявления ЕК, пишет ТАСС.

«Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив ООО "Газпром экспорт", с целью обеспечения безопасности поставок газа в экономику Германии», — отмечается в заявлении ЕК.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что власти Германии собрались провести национализацию компании SEFE, контроль над которой был установлен ранее. В настоящее время компания находится под доверительным управлением немецкого правительства. Национализация связана с интересами безопасности ФРГ и потому не предусматривает компенсаций российской стороне.

В августе управляющий директор SEFE Эгберт Лэге рассказал, что компании надо более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ. До этого поставщик уже получил кредит в размере десяти миллиардов евро, который позволил ему возобновить деятельность.

До этого «Новатэк» решил прекратить поставки газа SEFE, поскольку та не исполняла контракт с индийской GAIL. Вместо поставок в Индию она продавала топливо на спотовом рынке, а затем платила неустойку, получая выгоду в результате такой операции.

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Анастасия Шейкина
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