20 человек погибли в аварии с автобусом в Египте

20 человек погибли и 16 ранены в результате падения автобуса в канал в Египте

20 человек погибли и 16 получили ранения в результате падения автобуса в речной канал на севере Египта, в провинции Дакахлия. Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

Авария произошла на дороге между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр, ее причиной стала разбалансировка рулевого колеса. Водитель смог выпрыгнуть из машины.

В данный момент ведутся поиски пострадавших и возможных жертв. Всего в автобусе находилось более 45 пассажиров.

В апреле сообщалось, что в ДТП с участием туристического автобуса на юге Египта погибли десять человек, в том числе пять иностранцев. Авария произошла на 43-м километре трассы из города Асуан в Абу-Симбел. После столкновения с легковым автомобилем автобус загорелся и сошел в кювет.

8 января в Египте на западе Синайского полуострова произошло другое крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли 16 человек. Пострадавшие преимущественно получили порезы, ушибы и переломы.