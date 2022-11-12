Российский доброволец погиб в ЛНР

Глава Чувашии Николаев наградил орденом Мужества погибшего в ЛНР добровольца

В ходе спецоперации у населенного пункта Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР) погиб российский военный, который отправился в зону СВО добровольцем. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram.

Военный Сергей Стоновой, уроженец Чувашии, посмертно награжден орденом Мужества. Николаев лично передал награду супруге Олесе Стоновой. У погибшего россиянина остался сын Никита, который учится в военном училище. Николаев также пообещал обеспечить семью погибшего всем необходимым.

«Русский воин всегда, скажем так, обнажал меч только для того, чтобы бороться со злом. И это делал всегда благородно, для того, чтобы в итоге воцарился мир на земле», — сказал жене Стонового глава российского региона на церемонии передачи ордена. Он также пожелал удачи сыну погибшего военного.

7 ноября глава Чувашии Олег Николаев встретился с мобилизованными из республики в учебном центре в Ульяновске и объявил о единовременных выплатах каждому в 50 тысяч рублей. Эти средства станут компенсацией затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения для бойцов, уточнил Николаев.

В ночь с 1 на 2 ноября в учебном центре в Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили акцию протеста. По данным издания Baza, новобранцы массово вышли на плац, где скандировали «Один за всех — и все за одного». Также издание утверждает, что в воинскую часть выехали сотрудники Росгвардии, однако офицерам на месте удалось договориться с протестующими. По некоторым данным, в части начались аресты. Мобилизованные остались недовольны тем, что им не выплатили обещанные пособия.

