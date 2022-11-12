Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 12 ноября 2022Россия

Российский доброволец погиб в ЛНР

Глава Чувашии Николаев наградил орденом Мужества погибшего в ЛНР добровольца

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе спецоперации у населенного пункта Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР) погиб российский военный, который отправился в зону СВО добровольцем. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram.

Военный Сергей Стоновой, уроженец Чувашии, посмертно награжден орденом Мужества. Николаев лично передал награду супруге Олесе Стоновой. У погибшего россиянина остался сын Никита, который учится в военном училище. Николаев также пообещал обеспечить семью погибшего всем необходимым.

«Русский воин всегда, скажем так, обнажал меч только для того, чтобы бороться со злом. И это делал всегда благородно, для того, чтобы в итоге воцарился мир на земле», — сказал жене Стонового глава российского региона на церемонии передачи ордена. Он также пожелал удачи сыну погибшего военного.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

7 ноября глава Чувашии Олег Николаев встретился с мобилизованными из республики в учебном центре в Ульяновске и объявил о единовременных выплатах каждому в 50 тысяч рублей. Эти средства станут компенсацией затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения для бойцов, уточнил Николаев.

В ночь с 1 на 2 ноября в учебном центре в Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили акцию протеста. По данным издания Baza, новобранцы массово вышли на плац, где скандировали «Один за всех — и все за одного». Также издание утверждает, что в воинскую часть выехали сотрудники Росгвардии, однако офицерам на месте удалось договориться с протестующими. По некоторым данным, в части начались аресты. Мобилизованные остались недовольны тем, что им не выплатили обещанные пособия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов в Азовское море
Глава МИД Украины высказался о возможности встречи с Лавровым
Российский доброволец погиб в ЛНР
Названы украшения из возможного наследства дочери герцогов Сассекских
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на южно-донецком направлении
Россиянам назвали скрытые опасности популярного средства для личной гигиены
Синоптик назвал сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Глава UFC высказался о проведении боя Махачева с лучшим бойцом промоушена
Минобороны сообщило о четырех попытках атаки ВСУ на красно-лиманском направлении
Минобороны заявило об уничтожении двух американских радиолокационных станций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.