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02:08, 12 ноября 2022Россия

Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала

Глава Новой Каховки Леонтьев: угроза для работы Северо-Крымского канала отсутствует

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Никакой угрозы для работы Северо-Крымского канала сейчас нет. В этом РИА Новости заверил глава администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев.

Чиновник объяснил, что канал был спроектирован и построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым.

При этом 20 октября Леонтьев сообщал, что в случае прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится. По его словам, если будет прорвана ГЭС, то «на много лет вперед» полуостров останется без воды.

В 2014 году назад Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области. При проведении спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел.

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Марина Совина
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