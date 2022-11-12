Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:25, 12 ноября 2022Мир

В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20

Маск отказался от личного участия в бизнес-форуме G20 из-за необходимости находиться в США

Фото: Adrees Latif / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, отказался приехать на бизнес-форум в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) из-за необходимости находиться в США. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (КАДИН) Аршад Рашид, передает местный телеканал CNBC Indonesia.

По его словам, предприниматель сможет поучаствовать в мероприятии «Навигация по глобальным технологическим инновациям в будущем» виртуально. Помимо Маска, в бизнес-форуме должен принять участие основатель Microsoft Билл Гейтс.

Ранее стало известно, что участники G20 отказались от традиции делать общее фото на из-за политических разногласий по ситуации на Украине между его участниками. «Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — газета Independent.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Надаль высказался о возможности выступать до 40 лет
В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20
Летевший из Тель-Авива в Москву самолет сел в Махачкале
На G20 решили отказаться от общего фото
Умер основатель группы The Clash Кит Левен
Пользователи TikTok начали снимать ролики в поддержку Некоглая
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами «Спарты» в Донецке
Общественников не пустили к ожидающему депортации Некоглаю
Минфин США предупредил о рисках при отказе от повышения потолка госдолга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.