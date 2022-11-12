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23:12, 12 ноября 2022Мир

На G20 решили отказаться от общего фото

Independent: на G20 решили отказаться от общего фото из-за политических разногласий

Фото: Britta Pedersen / Global Look Press

Участники саммита G20, который пройдет в Индонезии, отказались от традиции делать общее фото из-за политических разногласий между его участниками. Об этом пишет газета Independent.

«Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20», — отметил автор материала.

По информации издания, такое решение приняли из-за геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине. Помимо этого, разногласия между участниками саммита могут оказать влияние на принятие совместного заявления по окончании G20.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Позже эти данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Юлия Мискевич
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