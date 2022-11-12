Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром

Россия в одиночку сражается с НАТО и со всем западным миром. Об этом в Telegram написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, из-за непростых решений, принятых в ходе специальной операции, многие стали забывать, что «Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не штаты с британией или темным киевом» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

«Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — заявил бывший президент и премьер-министр России.

Ранее Медведев высказался о «старом дурне» в «Пиндостане» и назвал Украину «страной 404». Он также задался вопросом, знают ли американцы, которые помогают Украине, «точное место, где находится страна 404».