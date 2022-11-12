Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 12 ноября 2022Россия

Медведев заявил о сражении России с НАТО

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия в одиночку сражается с НАТО и со всем западным миром. Об этом в Telegram написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, из-за непростых решений, принятых в ходе специальной операции, многие стали забывать, что «Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не штаты с британией или темным киевом» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

«Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — заявил бывший президент и премьер-министр России.

Ранее Медведев высказался о «старом дурне» в «Пиндостане» и назвал Украину «страной 404». Он также задался вопросом, знают ли американцы, которые помогают Украине, «точное место, где находится страна 404».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о сражении России с НАТО
Энергетики анонсировали увеличение сроков отключения света в Киеве из-за холодов
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри
Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве
Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
Кержаков отказался от поста главного тренера в европейском клубе
Юрист назвала основные варианты раздела ипотечной квартиры при разводе
Обновленный Дом книги открылся в Доме Зингера в Санкт-Петербурге
20 человек погибли в аварии с автобусом в Египте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.