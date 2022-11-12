Херсон обесточило из-за поврежденной энергосистемы

Украинская энергокомпания сообщила, что Херсон полностью обесточен

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что энергосистема Херсона в настоящее время разрушена, на восстановление системы электроснабжения понадобится месяц. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Сахарук, в Херсоне вообще нет электроэнергии. Возобновление нормального электроснабжения, предположительно может занять около месяца.

Он добавил, что самая сложная ситуация с электричеством остается в северных и центральных регионах Украины, в частности, в Киеве и Киевской области. При этом Сахарук рассказал, что повреждено оборудование, позволяющее передавать ток от мест генерации, также все еще есть нехватка оборудования. Однако оборудования должно хватить для возобновления электроснабжения Херсона, уточнил он.

Ранее пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин сообщил, что город Геническ временно станет административной столицей региона. По словам Фомина, в настоящее время в Геническе сосредоточены все основные органы власти.