Геническ временно станет столицей Херсонской области

Власти объявили, что Геническ станет временной столицей Херсонской области

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин, передает РИА Новости.

По словам Фомина, в настоящее время в Геническе сосредоточены все основные органы власти.

Геническ находится на юге Херсонской области на берегу Азовского моря около Арабатской стрелки. Считается курортным и портовым городом.

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

