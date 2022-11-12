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03:12, 12 ноября 2022Россия

Геническ временно станет столицей Херсонской области

Власти объявили, что Геническ станет временной столицей Херсонской области

Фото: Oleksandr Malyon / Wikipedia

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин, передает РИА Новости.

По словам Фомина, в настоящее время в Геническе сосредоточены все основные органы власти.

Геническ находится на юге Херсонской области на берегу Азовского моря около Арабатской стрелки. Считается курортным и портовым городом.

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

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Марина Совина
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