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16:31, 12 ноября 2022Мир

МИД России назвал нерешенным вопрос продления зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин: Россия не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В настоящее время Россия не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, она будет учитывать факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной. Такой комментарий дал заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Он назвал вопрос нерешенным и добавил, что российская сторона должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции. Кроме того, Вершинин обратил внимание на то, что назначение грузов подчас вызывает вопросы.

Российская сторона предлагает посмотреть конечную цель этих погрузок. «Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны», — резюмировал Вершинин.

Ранее Россия и представители ООН провели обмен мнениями по зерновой сделке на консультациях в Женеве. Стороны подтвердили, что добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай можно только с помощью беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки.

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Сергей Истомин
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