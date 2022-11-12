Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» в условиях СВО

Рогозин заявил о необходимости прекратить «играть в демократию» в условиях спецоперации

В условиях проведения спецоперации необходимо закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое. Об этом заявил бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, его цитирует РИА Новости.

По его мнению, сейчас нужно избавиться от ненужных длительных процедур согласования, которые важны в мирное время для контроля движения денежных средств. При этом требуются проведения конкурсных процедур для выбора наилучших образцов вооружения.

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — сказал он.

Бывший директор «Роскосмоса» указал на действия США в вопросах закупки вооружений — Вашингтон выбирает не самые дешевые, а самые эффективные на поле боя системы вооружения.

Ранее Рогозин рассказал об изменении характера СВО. В настоящее время приходится противостоять прекрасно вооруженному и мотивированному врагу. НАТО, считает Рогозин, превратила Украину в полигон для испытаний своего вооружения.