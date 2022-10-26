Рогозин рассказал об изменении характера СВО

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что характер СВО изменился

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о поездке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в Telegram.

Вместе с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и российскими солдатами он побывал на разных участках фронта. «Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России», — поделился Рогозин.

По его словам, военнослужащие оснащены намного лучше добровольцев, которые когда-то воевали в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника.

Вместе с тем он добавил, что характер СВО изменился, в настоящее время приходится противостоять прекрасно вооруженному и мотивированному врагу. НАТО, продолжил Рогозин, превратила Украину в полигон для испытаний своего вооружения. «Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений», — заключил экс-глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин рассказал, что побывал в зоне спецоперации в Донбассе с гуманитарной целью. Он находился в Донецкой народной республике в течение недели с целью сопровождения груза для одного из батальонов, который обратился к бывшему главе «Роскосмоса» напрямую.