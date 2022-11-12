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16:37, 12 ноября 2022Россия

Рогозин рассказал о работе «Царских волков» по БПЛА

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин: «Царские волки» сотрудничают с разработчиками БПЛА

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Группа военных советников «Царские волки» сотрудничает с более чем 10 разработчиками по созданию легких ударных беспилотников для войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом рассказал РИА Новости бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте.

Ранее Рогозин рассказал, что разработчики оружия и военной техники в ходе спецоперации испытывают свои образцы благодаря инспекторской группе «Царские волки».

О том, что Рогозин возглавил группу советников «Царские волки», сообщалось 11 ноября. По его словам, он сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам Донбасса. Бывший глава «Роскосмоса» уточнил, что группа действует как добровольческое подразделение.

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Варвара Кошечкина
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