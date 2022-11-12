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17:49, 12 ноября 2022Забота о себе

Названы эффективные домашние способы подготовить кожу к холодам и непогоде

Дерматолог Леонова посоветовала делать маски из сметаны, чтобы подготовить кожу к холодам

Фото: Shutterstock

Чтобы подготовить кожу к холодам и непогоде, стоит пересмотреть свою домашнюю бьюти-рутину в пользу питательных кремов и масок по «бабушкиному» рецепту, например, из сметаны, посоветовала врач-дерматолог Ольга Леонова. Некоторые эффективные способы сохранения молодости и здоровья эпидермиса дома, она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Осенью и зимой утром надо наносить на лицо питательный крем, а увлажняющий оставить в качестве ночного, объяснила Леонова. Также для устранения последствий агрессивной погоды являются альгинатные маски на основе водорослей, которые помогут увлажнить и успокоить раздраженную кожу.

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Еще одним эффективным средством для питания кожи в зимнее время года Леонова назвала косметические маски. Причем, по ее словам, подойдут как магазинные с витамином Е и гиалуроновой кислотой в составе, так и приготовленные по народным рецептам. При правильном применении этой категории косметических средств активизируется кровообращение в коже, а питательные вещества глубже проникают в нее. В частности, врач рекомендовала делать маску из сметаны или йогурта. Также можно сделать пилинг-маску из кашицы тыквы: в мякоти этого продукта содержатся кислоты, которые помогут отшелушить и мягко обновить верхний слой эпидермиса.

Помимо этого, в холодное время года важно уделять внимание закаливанию сосудов, чтобы они не спазмировались при переходе из тепла на улицу. В этом поможет умывание лица прохладной водой по утрам и перед сном, отметила косметолог.

В заключение Леонова посоветовала зимой добавить в питание побольше овощей, а при необходимости принимать витаминные комплексы, обязательно пользоваться защитным бальзамом для губ и не забывать пользоваться увлажнителем воздуха, чтобы кожа не пересыхала.

Ранее врач-дерматолог Наталья Щеплева предупредила россиян об опасности использования дегтярного и хозяйственного мыла вместо шампуня и геля для душа. Оба эти средства иссушают кожу и ухудшают ее состояние, потому мыться ими не стоит, уверена специалистка.

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Наталья Обрядина
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