Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 12 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали скрытые опасности популярного средства для личной гигиены

Дерматолог Щеплева: нельзя мыться хозяйственным мылом, так как оно пересушивает кожу

Фото: unsplash

Использовать дегтярное или хозяйственное мыло вместо гелей для душа вредно для здоровья кожи, предупредила россиян врач-дерматолог Наталья Щеплева. Главные скрытые опасности этих популярных средств для личной гигиены она назвала в беседе с «Газетой.ру».

Мыться хозяйственным мылом нельзя, потому что оно пересушивает эпидермис из-за большого количества щелочи в составе, предостерегла Щеплева. Это вещество крайне вредно для кожи, особенно чувствительной, и заметно ухудшает ее состояние. Кроме того, регулярное использование хозяйственного мыла в качестве шампуня плохо сказывается на состоянии волос. Подойдет оно только для дезинфекции ран и порезов, добавила врач.

Материалы по теме:
«Нет такого понятия — идеальное тело» Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
«Нет такого понятия — идеальное тело»Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
1 апреля 2017
Тело как аномалия Социолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
Тело как аномалияСоциолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
19 сентября 2015

Что касается использования дегтярного мыла в качестве косметического средства, здесь ситуация немного сложнее. По словам дерматолога, березовый деготь является прекрасным антисептическим и антибактериальным средством, потому активно применяется в различных лечебных препаратах и народной медицине. Однако все же мылом с дегтем на постоянной основе пользоваться не рекомендуется, уверена Щеплева.

«Оно очень сильно сушит кожу и может вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, антисептики смывают с кожи не только патогенную флору, но и полезную. Поэтому увлекаться дегтярным мылом не стоит. Более того, каждый раз после его использования нужно обязательно увлажнять кожу кремом», — объяснила врач.

Ранее врач-дерматолог Ирина Барабанова рассказала об опасности сосудистых звездочек на лице. По ее словам, если оставить их без лечения, они могут разрастись и привести к ринофиме — патологическому изменению кожи носа, из-за чего он может увеличиться в размерах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия запретила проход загруженных за пределами страны судов в Азовское море
Глава МИД Украины высказался о возможности встречи с Лавровым
Российский доброволец погиб в ЛНР
Названы украшения из возможного наследства дочери герцогов Сассекских
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на южно-донецком направлении
Россиянам назвали скрытые опасности популярного средства для личной гигиены
Синоптик назвал сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Глава UFC высказался о проведении боя Махачева с лучшим бойцом промоушена
Минобороны сообщило о четырех попытках атаки ВСУ на красно-лиманском направлении
Минобороны заявило об уничтожении двух американских радиолокационных станций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.