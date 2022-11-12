Россиянам назвали скрытые опасности популярного средства для личной гигиены

Дерматолог Щеплева: нельзя мыться хозяйственным мылом, так как оно пересушивает кожу

Использовать дегтярное или хозяйственное мыло вместо гелей для душа вредно для здоровья кожи, предупредила россиян врач-дерматолог Наталья Щеплева. Главные скрытые опасности этих популярных средств для личной гигиены она назвала в беседе с «Газетой.ру».

Мыться хозяйственным мылом нельзя, потому что оно пересушивает эпидермис из-за большого количества щелочи в составе, предостерегла Щеплева. Это вещество крайне вредно для кожи, особенно чувствительной, и заметно ухудшает ее состояние. Кроме того, регулярное использование хозяйственного мыла в качестве шампуня плохо сказывается на состоянии волос. Подойдет оно только для дезинфекции ран и порезов, добавила врач.

Что касается использования дегтярного мыла в качестве косметического средства, здесь ситуация немного сложнее. По словам дерматолога, березовый деготь является прекрасным антисептическим и антибактериальным средством, потому активно применяется в различных лечебных препаратах и народной медицине. Однако все же мылом с дегтем на постоянной основе пользоваться не рекомендуется, уверена Щеплева.

«Оно очень сильно сушит кожу и может вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, антисептики смывают с кожи не только патогенную флору, но и полезную. Поэтому увлекаться дегтярным мылом не стоит. Более того, каждый раз после его использования нужно обязательно увлажнять кожу кремом», — объяснила врач.

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