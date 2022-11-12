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16:42, 12 ноября 2022Силовые структуры

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве подростка в Москве

Суд арестовал до 21 декабря двух обвиняемых в убийстве подростка у озера Святое в Москве

Фото: Shutterstock

Преображенский суд Москвы арестовал двух мужчин, обвиняемых в убийстве подростка у озера Святое. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили ТАСС в суде.

24-летнему Артуру Оксенчуку и 21-летнему Кириллу Селиванову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2022 года.

По данным прокуратуры, тело 14-летнего подростка без верхней одежды нашли 16 октября в районе Косино-Ухтомский около озера Святое. Рядом с ним лежал мобильный телефон. Родители подростка рассказали, что сын пошел гулять и не вернулся домой. Тогда они обратились в полицию.

Подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка установили. По данным правоохранителей, они избили несовершеннолетнего и заставили его снять одежду. После совершения преступления фигуранты покинули пределы столицы.

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Алина Гончарова
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