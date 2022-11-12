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02:07, 12 ноября 2022Мир

У США начались трудности в помощи Украине

Foreign Policy: США испытали трудности в обеспечении Украины оборудования для обогрева

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Globallookpress.com

США испытывают трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева и выработки электричества. В частности, они коснулись Харьковской области. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Согласно данным издания, американским властям и неправительственным организациям трудно удовлетворить запросы Украины, так как они привыкли оказывать материальную помощь странам с более теплым климатом. При этом проблемы, с которыми столкнулся Вашингтон, привели к росту разочарования в обеих странах.

Отмечается, что украинские чиновники призвали американских коллег использовать средства, предусмотренные законом о ленд-лизе для Украины, чтобы приобрести оборудование для Киева.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделит Киеву 25 миллионов долларов для подготовке к зимнему периоду. Эти средства должны помочь поддерживать в домах тепло и обеспечение электричеством.

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Екатерина Подвигина
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