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09:55, 12 ноября 2022Россия

Появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

«Известия» опубликовали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС
СюжетСпециальная военная операция на Украине

В Сети появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Соответствующие кадры публикуют «Известия».

На видео запечатлена яркая вспышка и последовавший мощный взрыв.

Ранее журналисты подтвердили, что мост через Каховскую гидроэлектростанцию был подорван. «Об этом [подрыве моста] рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег, и вот появился первый снимок с места событий», — говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Каховская ГЭС находится в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины. С начала российской специальной военной операции ГЭС регулярно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Сергей Истомин
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