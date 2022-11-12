Рогозин заявил о поставках современного вооружения в зону спецоперации в ближайшее время

В ближайшие месяцы в зону спецоперации на Украине поступит современное вооружение России. Об этом заявил РИА Новости бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России (ВС РФ) должны обладать самыми современными технологиями, которых иногда не хватает.

«Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев все-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в ВС РФ, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — заявил экс-гендиректор корпорации.

В беседе с агентством Рогозин также рассказал, что группа военных советников «Царские волки» сотрудничает с более чем 10 разработчиками по созданию легких ударных беспилотников для войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте.

О том, что Рогозин возглавил группу советников «Царские волки», сообщалось 11 ноября.