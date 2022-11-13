Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 13 ноября 2022Силовые структуры

В Петербурге за стрельбу у клуба задержали троих дагестанцев

В Санкт-Петербурге дагестанцы открыли стрельбу у клуба и скрылись на Jaguar

Фото: Shutterstock

Полиция Санкт-Петербурга задержала троих уроженцев Дагестана, которые, по версии следствия, во время ссоры открыли стрельбу у клуба в центре города и скрылись на Jaguar. Подробности случившегося сообщает группа «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел у клуба на Конюшенной площади в субботу, 12 ноября. Конфликт разогрелся между компанией из двух мужчин и женщины, решивших провести время в одном из ночных клубов, и охранника, который не пустил их в заведение. Один из дагестанцев ударил секьюрити, а второй выстрелил из пистолета. Затем дагестанцы уехали с места происшествия на автомобиле Jaguar.

Отмечается, что сотрудники ДПС по Василеостровскому району прибыли на перекресток улиц Одоевского и Уральской и около 3:15 задержали правонарушителей, один из которых ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, а второй — за поддельные документы, наркотики и нетрезвое вождение.

По факту инцидента сотрудники полиции начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее 13 ноября сообщалось, что во Владивостоке мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой. По информации МВД по Приморскому краю, группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах, после чего произошла драка, сопровождающаяся стрельбой. Один из участников конфликта получил огнестрельное ранение и скончался от полученных травм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Генерал США допустил наступление Украины к Крыму зимой
В Совфеде поддержат инициативы Путина по лишению гражданства
В российском селе со скалы сорвался мотоциклист
В Грузии назвали число оставшихся в стране россиян
53-летняя Дженнифер Лопес снялась в платье с глубоким декольте
В Петербурге за стрельбу у клуба задержали троих дагестанцев
Джиган поделился собственным методом похудения
Раскрыты планы дальнейшей национализации украинских предприятий
Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре
У России нашелся важнейший союзник из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.