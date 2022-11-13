В Петербурге за стрельбу у клуба задержали троих дагестанцев

В Санкт-Петербурге дагестанцы открыли стрельбу у клуба и скрылись на Jaguar

Полиция Санкт-Петербурга задержала троих уроженцев Дагестана, которые, по версии следствия, во время ссоры открыли стрельбу у клуба в центре города и скрылись на Jaguar. Подробности случившегося сообщает группа «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел у клуба на Конюшенной площади в субботу, 12 ноября. Конфликт разогрелся между компанией из двух мужчин и женщины, решивших провести время в одном из ночных клубов, и охранника, который не пустил их в заведение. Один из дагестанцев ударил секьюрити, а второй выстрелил из пистолета. Затем дагестанцы уехали с места происшествия на автомобиле Jaguar.

Отмечается, что сотрудники ДПС по Василеостровскому району прибыли на перекресток улиц Одоевского и Уральской и около 3:15 задержали правонарушителей, один из которых ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, а второй — за поддельные документы, наркотики и нетрезвое вождение.

По факту инцидента сотрудники полиции начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее 13 ноября сообщалось, что во Владивостоке мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой. По информации МВД по Приморскому краю, группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах, после чего произошла драка, сопровождающаяся стрельбой. Один из участников конфликта получил огнестрельное ранение и скончался от полученных травм.