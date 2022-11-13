Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:58, 13 ноября 2022Силовые структуры

В российском городе мужчина погиб в ходе массовой драки со стрельбой

МВД по Приморскому краю: 33-летний мужчина погиб в ходе массовой драки со стрельбой

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Во Владивостоке мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой. Об инциденте в российском городе сообщает управление МВД по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах. После произошла драка, которая сопровождалась стрельбой. В результате конфликта 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение и скончался от полученных травм.

В управлении МВД по Приморскому краю отметили, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 53-летний мужчина. В краевом следственном управлении СК предположили, что именно он выстрелил в голову участнику драки.

7 октября в Курской области четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ. Отмечается, что мужчины были одеты в камуфляжную форму и у каждого за спиной был рюкзак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Демократам спрогнозировали сохранение контроля над Сенатом
Раскрыты связанные с расстрелом директора Елисеевского магазина подробности
Раскрыты польза и вред какао
В Греции осудили поставки вооружений Украине
Захарова рассказала о получасовом опоздании Байдена на саммит в Камбодже
В Приморье сняли фильм о коренных малых народах Дальнего Востока
В российском городе мужчина погиб в ходе массовой драки со стрельбой
Риши Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
Байден заявил об укреплении переговорной позиции с Си Цзиньпином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.