В российском городе мужчина погиб в ходе массовой драки со стрельбой

МВД по Приморскому краю: 33-летний мужчина погиб в ходе массовой драки со стрельбой

Во Владивостоке мужчина погиб от огнестрельного ранения в ходе массовой драки со стрельбой. Об инциденте в российском городе сообщает управление МВД по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, группа граждан выясняла отношения на повышенных тонах. После произошла драка, которая сопровождалась стрельбой. В результате конфликта 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение и скончался от полученных травм.

В управлении МВД по Приморскому краю отметили, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 53-летний мужчина. В краевом следственном управлении СК предположили, что именно он выстрелил в голову участнику драки.

7 октября в Курской области четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ. Отмечается, что мужчины были одеты в камуфляжную форму и у каждого за спиной был рюкзак.