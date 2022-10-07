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В российском регионе четверо мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ

В Курской области четверо неизвестных в камуфляже устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Курской области четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 7 октября в районе хутора Кучеров силовики решили проверить документы у четырех подозрительных граждан. Тогда фигуранты начали стрелять в сотрудников ФСБ, а затем сбежали с места происшествия в лес.

Отмечается, что мужчины были одеты в камуфляжную форму и у каждого за спиной был рюкзак. В настоящий момент правоохранители разыскивают фигурантов.

Ранее стало известно, что в центре Москвы произошла перестрелка во время массовой драки, пострадал один человек.

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Екатерина Власова
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