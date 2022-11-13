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00:33, 13 ноября 2022Мир

Глава МИД Франции призвала Европу добиваться автономии от США

Глава МИД Франции Колонна заявила, что Европе нужно добиваться большей автономи от США

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Европе нужно добиться большей автономии от США, чтобы не оглядываться на результаты каждых выборов за океаном. С таким призывом выступила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Parisien.

«Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии», — отметила министр.

При этом она добавила, что такой подход вовсе не подразумевает большее дистанцирование от США.

Комментируя итоги промежуточных выборов в США, Колонна выразила мнение, что республиканцы «продемонстрировали не столь выдающиеся результаты, как ожидалось». При этом она уточнила, что пока рано делать окончательные выводы, поскольку итоги голосования еще не везде подведены.

Ранее газета Global Times предупредила, что абсолютная зависимость Европы от США может привести к катастрофе не только для них, но и для всего мирового сообщества. «Это абсолютная трагедия для Европы, что ей приходится плясать под дудку Вашингтона по вопросам, касающимся отношений с Москвой», — говорилось в публикации.

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Марина Совина
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