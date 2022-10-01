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В Китае предрекли Европе катастрофу из-за политики США

Global Times: абсолютная зависимость Европы от США может привести к катастрофе

Фото: Toby Yang / Unsplash

Абсолютная зависимость Европы от США может привести к катастрофе не только для них, но и для всего мирового сообщества. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Это абсолютная трагедия для Европы, что ее зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой», — говорится в публикации.

В Global Times предрекли «ужасный дисбаланс» в геополитике, что помешает нормализовать ситуацию на Украине.

В статье также отмечается, что именно по указу США европейские страны сделали своей главной задачей борьбу с «российской угрозой», забыв об экономических интересах. Кроме того, Соединенные Штаты, уверены в Китае, используют Европу, чтобы избежать худшего сценария экономического кризиса в своей стране. Европу авторы публикации назвали «очередным куском мяса на разделочной доске США».

Ранее издание Foreign Policy заявило, что энергетический кризис может привести к разрушению многополярного мира, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. Авторы считают, что единственными, кто может выйти экономическими победителями из энергокризиса — США и Китай.

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Алевтина Запольская
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