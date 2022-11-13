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11:52, 13 ноября 2022Бывший СССР

Раскрыты планы дальнейшей национализации украинских предприятий

FT: глава Минэнерго Украины Галущенко пообещал продолжить национализацию предприятий

Фото: РИА Новости

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко пообещал продолжить дальнейшую национализацию предприятий, которые не соглашаются добровольно поддерживать армию страны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Нам нужно выжить, это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели, конечно, я уверен, что будут приняты определенные решения», — сказал Галущенко, раскрыв планы второй волны национализации.

При этом чиновник предложил не называть подобное изъятие активов национализацией, так как оно, по его словам, носит временный характер.

Ранее китайские инвесторы украинского завода «Мотор Сич» выступили против национализации компании на Украине. По их словам, их законные права и интересы были серьезно нарушены и привели к значительным экономическим потерям.

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Олег Давыдов
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