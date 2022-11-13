В киевском метро произошла давка после распыления баллончика с газом

«Страна.ua»: в киевском метро на станции «Театральная» произошла массовая давка

На одной из центральных станций киевского метро произошла массовая давка. Очевидцы сняли инцидент на видео. Подробности публикует Telegram-канал «Страна.ua».

Уточняется, что все случилось в воскресенье, 13 ноября, на станции «Театральная». По данным канала, причиной давки стал неизвестный, распыливший газ из газового баллончика.

На размещенных в сети кадрах видно, как одни пассажиры в панике пытаются подняться по эскалатору, в то время как другие бегут к поездам. При этом некоторые граждане в спешке пытаются покинуть метро и идут против движения эскалатора.

Официальные комментарии от киевской полиции из-за произошедшего пока не поступали. Данные о пострадавших в результате происшествия на данный момент также отсутствуют.

29 октября в районе Итхэвон в центре Сеула на праздновании Хеллоуина произошла давка. Число погибших возросло до 156 человек, среди них — 101 женщина и 55 мужчин. По словам премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су, одной из причин произошедшего могло стать отсутствие систематических усилий по управлению толпой.