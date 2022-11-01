Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле

Премьер Южной Кореи: отсутствие усилий по управлению толпой стало причиной давки в Сеуле

Отсутствие систематических усилий по управлению толпой могло стать одной из причин смертельной давки, которая произошла в Сеуле перед Хеллоуином. Причины случившегося назвал премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, передает Reuters.

Глава правительства уточнил, что проблема заключается в отсутствии систематического управления массовыми беспорядками. Он добавил, что расследование обстоятельств давки также покажет, были ли адекватными действия и реакции соответствующих учреждений на месте.

Ранее министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи сообщило, что число погибших в давке, возникшей во время празднований Хеллоуина в районе Итхэвон в центре Сеуле возросло до 156. Среди погибших 101 женщина и 55 мужчин, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.