Персональные данные иноагентов будут выкладывать в онлайн

Правительство РФ утвердило перечень персональных данных иноагентов, указываемых в реестре

Правительство России утвердило перечень персональных данных иноагентов, указываемых в соответствующем едином реестре. В частности, как сообщают «Ведомости», стало известно, что в онлайн будут выкладывать СНИЛС и ИНН физлиц-иноагентов.

Кроме них, в реестр попадут фамилия, имя и отчество, дата рождения, а также основания для включения в реестр. Под последним подразумевается указание норм закона и дата принятия решений как о включении в перечень, так и об исключении из него.

Аналогичные данные, только с добавлением ОГРН, будут выкладывать и о юрлицах-иноагентах. В том случае, если в реестр попадут общественные организации, не зарегистрировавшие юридическое лицо, на сайте Минюста появятся, помимо названия, их адреса, ссылки на сайты и полные имена участников.

Распоряжение правительства об установлении объема содержащихся в реестре сведений, подписанное Михаилом Мишустиным, вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Тем временем Верховный суд и кабмин поддержали проект об уголовном наказании для иноагентов. Документ расширяет основания для привлечения к уголовной ответственности, однако само наказание остается прежним.