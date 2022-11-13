Освобожденный военный ДНР рассказал о питании пленных на Украине

Освобожденный боец Лебеденко заявил, что пленных на Украине кормят испортившейся картошкой

Украинские силовики кормят военнопленных испортившейся картошкой, которую выбрасывают при отборе корма для свиней. Об этом РИА Новости рассказал освобожденный из плена рядовой Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Станислав Лебеденко.

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», — заявил боец. По его словам, об этом ему рассказали российские контрактники, которых он встретил на обмене.

Кроме того, Лебеденко рассказал, что российские военнопленных заставляли работать по 12-14 часов в день.

Ранее сообщалось, что Украинская сторона передала Луганской народной республике (ЛНР) тело военнослужащего Народной милиции (НМ) с прижизненными следами пыток. Киевские власти выдали свидетельство о смерти, в котором говорится, что военный умер из-за острой кровопотери в результате ранения левой ноги. На его теле обнаружены многочисленные увечья.