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13:17, 13 ноября 2022Мир

Во Франции заявили о раздражении Украины из-за призывов к переговорам

Le Figaro заявило о раздражении Украины из-за призывов западных стран к переговорам

Фото: Shutterstock

Призывы западных стран к переговорам Москвы и Киева сильно раздражают Украину. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В ходе Парижского форума президент Франции Эммануэль Макрон обменялся мнениями с лидерами стран Южного полушария, которые призвали к разрешению конфликта на Украине дипломатическим путем. Отмечается, что о готовности принять участие в переговорах заявлял также президент Аргентины Альберто Фернандес.

В статье также говорится, что о надежде на переговоры заявлял начальник Генштаба США генерал Марк Милли. По его мнению, военная победа невозможна ни для какой из сторон конфликта.

Ранее обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко заявил, что Запад посылает неутешительные сигналы Киеву, требуя не делать громкие заявления, а считаться с реальным положением дел. Данные послания он назвал «не слишком приятными» для Киева, признав, что ранее страны-союзницы поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, однако сейчас на Западе все сильнее ощущается усталость от затянувшегося конфликта.

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Варвара Кошечкина
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