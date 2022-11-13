В Совфеде призвали кураторов Киева признать и исправить свои ошибки

Спикер Совфеда Косачев призвал западных кураторов Украины признать и исправить свои ошибки

Спикер Совета Федерации России Константин Косачев в своем Telegram-аккаунте прокомментировал призывы канцлера ФРГ Олафа Шольца к Москве проявить инициативу, предложив план по установлению мира на Украине. Он подчеркнул, что для начала западные кураторы Киева должны признать собственные ошибки и заняться их исправлением.

Сенатор привел слова Шольца, согласно которым на переговорах с Киевом Россия не должна заниматься навязыванием мира, а главной темой обсуждения стран должны стать целостность и суверенитет Украины.

«На самом деле переговоры в Киеве (с участием Германии, среди прочих) накануне Майдана в феврале 2014 года были последним шансом сохранить целостность Украины в границах 1991 года. И этот шанс был с треском упущен», — написал Косачев, пояснив, что США не остановили и даже не осудили государственный переворот на Украине.

Он добавил, что после Майдана Украина также могла сохранить свою территориальную целостность, но уже без Крыма, однако этому помешали попытки Запада всеми силами стравить страну с Россией. Сенатор отметил, что в связи с этим предложения, касающиеся возможностей установления мира на Украине, должны исходить именно от западных государств, но для этого им необходимо разобрать, признать и исправить собственные ошибки.

Ранее газета The New York Times (NYT) допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции, в том числе на территории регионов, вступивших в состав страны по итогам референдумов.