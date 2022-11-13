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15:15, 13 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии потребовали принять меры по экономии электроэнергии

Кабмин Молдавии потребовал принять меры по снижению потребления электроэнергии в стране

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Кабинет министров Молдавии требует от местных властей в пятидневный срок утвердить план с мерами по снижению потребления электроэнергии в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет этот план и опубликует на официальном сайте районных и муниципальных советов. Каждый месяц будет доступен отчет с мониторингом принятых мер.

Также власти намерены с целью экономии электроэнергии отключать уличное освещение с 7:00 до 17:00 часов.

Режим энергосбережения обусловлен существующим в Молдавии кризисом, вызванным ростом цен на энергоресурсы.

12 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску заявил, что Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. «У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро», — подчеркнул Попеску.

По его словам, вопрос о предоставлении Молдавии очередного транша помощи будет обсуждаться на совещании зарубежных доноров в Париже 21 ноября.

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Любовь Ширижик
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