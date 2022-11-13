В Британии назвали ошибкой сохранение НАТО после распада СССР

Spiked: сохранение НАТО после после распада Советского Союза было исторической ошибко

Сохранение НАТО после после распада Советского Союза было исторической ошибкой. Такое мнение выразил британский обозреватель Мэри Дежевски в статье для Spiked.

По его мнению, после распада у СССР у НАТО не было причин для существования. «В этом деле я поддерживаю других специалистов в области внешней политики, считающих неудачу с упразднением альянса исторической ошибкой», — сказала она.

Как считает журналист, если бы военный блок был распущен или хотя бы поднят этот вопрос, то появилось бы дипломатическое пространство для переговоров о новых механизмах безопасности, которые бы отвечали интересам как Европы, так и России.

Также за прошедшие восемь лет западные страны и НАТО глубоко внедрились в систему обеспечения безопасности Украины. При этом Москва воспринимает это как угрозу превращения своего западного соседа в военную платформу для альянса.

Ранее американский историк Ноам Хомский заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО. Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.