Российская школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы

На Урале школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы во время школьного похода

На Урале школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы Голый Камень во время турпохода, упала и получила серьезные травмы. Об этом сообщает e1.ru.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 7 октября, но девочка до сих пор проходит реабилитацию и не может посещать учебное учреждение. «Она чудом осталась жива, получила тяжкие повреждения. Все 20 учеников дважды спускались по этой смертельной тарзанке под присмотром тагильских инструкторов. Все 20 учеников дважды подвергались смертельной опасности», — рассказал отец пострадавшей россиянки.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. «После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетней прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в ее интересах искового заявления в суд о взыскании компенсации морального вреда в связи с травмированием», — говорится в заявлении правоохранителей.

В августе в Орле 17-летняя девушка во время движения сорвалась с аттракциона «Орбита» и погибла.