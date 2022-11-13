Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 13 ноября 2022Россия

Российская школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы

На Урале школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы во время школьного похода

Фото: Telegram-канал Ural Mash

На Урале школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы Голый Камень во время турпохода, упала и получила серьезные травмы. Об этом сообщает e1.ru.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 7 октября, но девочка до сих пор проходит реабилитацию и не может посещать учебное учреждение. «Она чудом осталась жива, получила тяжкие повреждения. Все 20 учеников дважды спускались по этой смертельной тарзанке под присмотром тагильских инструкторов. Все 20 учеников дважды подвергались смертельной опасности», — рассказал отец пострадавшей россиянки.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. «После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетней прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в ее интересах искового заявления в суд о взыскании компенсации морального вреда в связи с травмированием», — говорится в заявлении правоохранителей.

В августе в Орле 17-летняя девушка во время движения сорвалась с аттракциона «Орбита» и погибла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Власти сделали заявление о взрыве на главной туристической улице Стамбула
Психолог раскрыла признаки нездоровых отношений
Российская школьница сорвалась с тарзанки при спуске с горы
Генконсульство РФ не получало данных о пострадавших в Стамбуле россиянах
Блогерша возмутилась трендом на экстремальную худобу и показала тело без ретуши
Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира по самбо
Названо число погибших при взрыве в Стамбуле
Названо число жертв столкновения двух самолетов на авиашоу в США
В Британии заявили об отсутствии у Украины причин прекращать боевые действия
Власти Турции запретили публиковать новости о взрыве в Стамбуле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.