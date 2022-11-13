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06:39, 13 ноября 2022Россия

Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства

РИА Новости: в Госдуму внесли президентскую поправку о лишении приобретенного гражданства
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Госдуму внесли президентскую поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Согласно документу, приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении текст поправки.

Согласно документу, лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

Отмечается, что такое решение может быть принято вне зависимости от того, когда были совершены угрожающие действия. Факт правонарушения будет устанавливать ФСБ.

Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею лишать гражданства России тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Пресс-секретарь главы государства отметил, что «ничего не может сказать на этот счет».

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Марина Совина
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