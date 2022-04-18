Кремль отреагировал на идею лишать гражданства России противников спецоперации

Песков не стал комментировать идею лишать гражданства России противников спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею лишать гражданства России тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. О его реакции сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «ничего не может сказать на этот счет».

Ранее получивший российское гражданство в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, а также предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.

В свою очередь, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой лишить Жерара Депардье российского гражданства из-за критики спецоперации на Украине. По словам политика, такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране.