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Кремль отреагировал на идею лишать гражданства России противников спецоперации

Песков не стал комментировать идею лишать гражданства России противников спецоперации

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею лишать гражданства России тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. О его реакции сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «ничего не может сказать на этот счет».

Ранее получивший российское гражданство в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, а также предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.

В свою очередь, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой лишить Жерара Депардье российского гражданства из-за критики спецоперации на Украине. По словам политика, такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране.

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Сергей Истомин
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