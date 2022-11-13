Кадыров похвастался молитвами детей Чечни за успех спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров рассказал о молящихся за успех СВО чеченских детях

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался детьми, возносящими свои молитвы Аллаху за успех специальной военной операции (СВО) на Украине. В своем Telegram-канале Кадыров рассказал, что подобные мероприятия проходят не только в мечетях, но и в детских садах.

«По всей Чеченской Республике мусульмане разных возрастов просят у Аллаха облегчить участь всех братьев, защищающих нашу религию от посягательств приспешников проклятого иблиса в Донбассе и ускорить их победу. Возносят свои дуа к Всевышнему и самые юные жители», — написал Кадыров.

Он добавил, что дети просят Аллаха, чтобы он «даровал победу нашим бесстрашным воинам», а также чтобы они благополучно вернулись домой. Кадыров также дал понять, что в мероприятиях принимают участие его дети и внуки.

«Мероприятия в поддержку соотечественников, сражающихся против сил зла, уже несколько месяцев инициирует руководитель департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова (дочь главы Чечни, — прим. «Ленты.ру»). За это время все профильные учреждения присоединились к акции», — написал Кадыров.

Тем временем чеченский лидер назвал Украину «полигоном для испытаний всевозможных противоестественных явлений», в том числе сектантов, ЛГБТ и чайлдфри. По мнению Кадырова, «истинное лицо либерализма и пресловутой сегодняшней евродемократии» представляют собой лицемерие по отношению к приверженцам традиционных семейных ценностей.