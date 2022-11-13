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12:24, 13 ноября 2022Бывший СССР

США помогут построить ядерный реактор на Украине

Посол Украины в США Маркарова: Вашингтон поможет Киеву построить малый модульный реактор

Фото: Shutterstock

США помогут построить на Украине малый модульный реактор. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила посол республики в США Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала Маркарова.

В число участников пилотного проекта по строительству ядерного реактора вошли, по словам дипломата, международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский концерн «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. Также названы частные партнеры строительства: Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев высказал в разговоре с «Лентой.ру» мнение, что переход Запорожской АЭС (ЗАЭС) под полную юрисдикцию России не станет особенно чувствительным для Украины в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, проблемы могут начаться в период восстановления экономики страны.

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Олег Давыдов
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