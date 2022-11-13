В российском селе со скалы сорвался мотоциклист

SHOT: в Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист

В российском селе Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи, сделанной напарником мотоциклиста, видно, что он не удержался на узкой тропе, пытаясь начать движение на питбайке — мини-мотоцикле, предназначенном для внедорожной езды. Упав с практически стоящего питбайка, водитель соскользнул со скалы вниз. Уточняется, что инцидент произошел недалеко от базы отдыха «Лиманчик».

Известно, что водителя звали Михаил, от полученных травм он скончался на месте. Сообщается, что у погибшего осталось двое детей.

Ранее житель американского города Уасилла (штат Аляска) попытался скрыться от полицейской погони на мотоцикле, на скорости более 160 километров в час столкнулся с лосем и погиб. 36-летний Дэвид Нагл пытался убежать от полицейских, которые намеревались остановить его за превышение скорости и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Выжил ли лось, не сообщается.