Анонсировано оперативное совещание Путина с членами Совбеза

Президент РФ Путин проведет на следующей неделе оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщает «Россия-1».

Подробности совещания не приводятся.

Такие совещания главы государства с членами Совбеза проводятся регулярно, однако на прошлой неделе его не было.

Предыдущее совещание с участием Путина состоялось 2 ноября.

Тогда президент заявил, что Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения. Оно действует до 8 ноября, российская сторона пока не подтвердила, что будет продлевать сделку.