Анонсировано оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Президент РФ Путин проведет на следующей неделе оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщает «Россия-1».
Подробности совещания не приводятся.
Такие совещания главы государства с членами Совбеза проводятся регулярно, однако на прошлой неделе его не было.
Предыдущее совещание с участием Путина состоялось 2 ноября.
Тогда президент заявил, что Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения. Оно действует до 8 ноября, российская сторона пока не подтвердила, что будет продлевать сделку.