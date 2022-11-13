Маск сообщил о возможном возвращении Twitter Blue

Илон Маск сообщил, что премиальная подписка Twitter Blue вернется в конце следующей недели

Премиальная подписка Twitter Blue вернется в конце следующей недели, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети.

«Когда вернется Twitter Blue?» — спросил один из пользователей социальной сети. «Наверное, в конце следующей недели», — ответил бизнесмен.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

В конце октября Маск заявил, что намерен сделать платной верификацию пользователей в соцсети. Глава соцсети дал указание добавить в подписку Twitter Blue, благодаря которой юзеры получают дополнительные возможности, функцию верификации, то есть признания аккаунта подлинным.