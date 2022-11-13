Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 13 ноября 2022Мир

Распределение сил в Сенате США оценили

Американист Дудаков назвал неожиданным сохранение контроля над Сенатом демократами

Фото: Shutterstock

Предварительное сохранение контроля Демократической партии над Сенатом стало неожиданным для многих, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил распределение сил и объяснил последствия.

Предварительные результаты выборов

Ранее стало известно, что Демократическая партия получит 50 мест и контроль над Сенатом, благодаря победе действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в штате Невада.

По итогам выборов в Конгресс США можно уже говорить о том, что демократы получают большинство в Сенате. Возможно, даже они получат 51 место, потому что будет второй тур в Джорджии, где они лидировали в первом туре

Малек Дудаковамериканист

«Это результат гораздо лучше, чем ожидали сами демократы. Опросы прогнозировали, что Америку ждет "красная волна", республиканцы снесут демократов и возьмут большинство в обеих палатах. Этого не случилось», — заявил Дудаков.

Американист отметил, что республиканцы, судя по всему, берут большинство в Палате представителей, а Сенат останется за демократами.

«Ситуация неожиданная для многих. Позитивная для президента США Джо Байдена и для Белого дома. Уже можно говорить, что по итогам этих выборов он, как некоторые говорят, одержал моральную победу, хоть в нижней палате демократы и лишились большинства», — считает Дудаков.

Противостояние партий

При этом контроль Демократической партии над Сенатом не будет означать того, что республиканцы откажутся от своей повестки, уверен он.

Республиканцы будут проводить расследование в отношении Байдена, будут заниматься аудитом тех средств, которые выделяются Украине

Малек Дудаковамериканист

«Но в Сенате их возможности будут ограничены. Поэтому если республиканцы попытаются устроить процедуру импичмента Байдена, то она на этапе голосования в Сенате быстро заглохнет. Здесь демократы не дадут ничего такого сделать. В остальном же мало что меняется прямо сейчас», — считает политолог.

Большое противостояние будет в 2024 году, убежден американист.

«Та партия, которая победит на президентских выборах, скорее всего, будет пытаться взять большинство в Конгрессе. Таким образом, на следующих выборах решится, в каком направлении Америка будет двигаться. Пока же раскол в Конгрессе будет означать, что республиканцы в нижней палате будут блокировать решения Байдена и будут пытаться с ним воевать, проводя различные расследования», — заключил Дудаков

Материалы по теме:
«Дать пощечину президенту» Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
«Дать пощечину президенту»Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
6 ноября 2022
«Посмотрите на светлую сторону!» Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
«Посмотрите на светлую сторону!»Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
19 октября 2022

Еще до начала промежуточных выборов американская газета The Washington Post предполагала, что Республиканскую партию активно поддержат на выборах. Отмечалось, что если они победят, то подход американцев к Украине может кардинально измениться. Республиканцы заявляли, что прекратят финансировать Киев в случае их победы на выборах в Конгресс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск
Стали известны сроки возможного перерыва в конфликте на Украине
Усика обязали провести поединок с хорватским боксером
В Молдавии потребовали принять меры по экономии электроэнергии
Распределение сил в Сенате США оценили
Российские военные уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области
Диетолог назвала сезонные продукты для укрепления иммунитета
Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении
Лондон не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Москвой
Персональные данные иноагентов будут выкладывать в онлайн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.