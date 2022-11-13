Распределение сил в Сенате США оценили

Американист Дудаков назвал неожиданным сохранение контроля над Сенатом демократами

Предварительное сохранение контроля Демократической партии над Сенатом стало неожиданным для многих, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил распределение сил и объяснил последствия.

Предварительные результаты выборов

Ранее стало известно, что Демократическая партия получит 50 мест и контроль над Сенатом, благодаря победе действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в штате Невада.

По итогам выборов в Конгресс США можно уже говорить о том, что демократы получают большинство в Сенате. Возможно, даже они получат 51 место, потому что будет второй тур в Джорджии, где они лидировали в первом туре Малек Дудаков американист

«Это результат гораздо лучше, чем ожидали сами демократы. Опросы прогнозировали, что Америку ждет "красная волна", республиканцы снесут демократов и возьмут большинство в обеих палатах. Этого не случилось», — заявил Дудаков.

Американист отметил, что республиканцы, судя по всему, берут большинство в Палате представителей, а Сенат останется за демократами.

«Ситуация неожиданная для многих. Позитивная для президента США Джо Байдена и для Белого дома. Уже можно говорить, что по итогам этих выборов он, как некоторые говорят, одержал моральную победу, хоть в нижней палате демократы и лишились большинства», — считает Дудаков.

Противостояние партий

При этом контроль Демократической партии над Сенатом не будет означать того, что республиканцы откажутся от своей повестки, уверен он.

Республиканцы будут проводить расследование в отношении Байдена, будут заниматься аудитом тех средств, которые выделяются Украине Малек Дудаков американист

«Но в Сенате их возможности будут ограничены. Поэтому если республиканцы попытаются устроить процедуру импичмента Байдена, то она на этапе голосования в Сенате быстро заглохнет. Здесь демократы не дадут ничего такого сделать. В остальном же мало что меняется прямо сейчас», — считает политолог.

Большое противостояние будет в 2024 году, убежден американист.

«Та партия, которая победит на президентских выборах, скорее всего, будет пытаться взять большинство в Конгрессе. Таким образом, на следующих выборах решится, в каком направлении Америка будет двигаться. Пока же раскол в Конгрессе будет означать, что республиканцы в нижней палате будут блокировать решения Байдена и будут пытаться с ним воевать, проводя различные расследования», — заключил Дудаков

Еще до начала промежуточных выборов американская газета The Washington Post предполагала, что Республиканскую партию активно поддержат на выборах. Отмечалось, что если они победят, то подход американцев к Украине может кардинально измениться. Республиканцы заявляли, что прекратят финансировать Киев в случае их победы на выборах в Конгресс.