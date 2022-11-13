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07:59, 13 ноября 2022Мир

Демократам спрогнозировали сохранение контроля над Сенатом

CNN: демократы получат контроль над Cенатом после победы сенатора Кортез Масто в Неваде

Фото: David Swanson / Reuters

Демократическая партия получит 50 мест и контроль над Сенатом, благодаря победе действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в штате Невада, следует из прогноза телеканала CNN.

По информации телеканала, после подсчета 96 процентов голосов Кортез Масто обходит своего соперника из Республиканской партии Адама Лаксалта на 0,5 процентного пункта, набирая 48,7 процента против 48,2 процента. Разрыв между двумя кандидатами составляет 4 982 голоса. При этом, окончательные результаты еще не объявлены.

0,5процента

составляет разрыв между Кэтрин Кортез Масто и Адамом Лаксалтом

Победа демократов в Неваде обеспечит демократов как минимум 50 местами в Сенате из 100, в то время как республиканцы пока заполучили 49 мест. Если же места в верхней палате распределятся поровну между двумя партиями, как это произошло в Сенате нынешнего созыва — решающим становится голос вице-президента, демократки Камалы Харрис.

Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия. Однако от результатов этого голосования теперь будет зависеть лишь то, укрепят ли демократы свое большинство в Сенате или же расстановка сил в верхней палате останется неизменной.

Ранее стало известно, что демократ Марк Келли переизбрался в Сенат от штата Аризона. Ему удалось опередить соперника из Республиканской партии Блейка Мастерса.

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6 ноября 2022

Голосование на промежуточных выборах и предварительные итоги

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

По последним данным, на выборах в Сенат голоса распределены поровну между демократами и республиканцами (48 против 48). В палате представителей республиканцы на данный момент получили 211 мест, демократы — 203.

Переизбралась в палату представителей американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, публично критиковавшая президента Украины Владимира Зеленского. В нижней палате она представляет штат Индиана.

Республиканка Марджори Тейлор Грин, обещавшая действующему президенту США Джо Байдену импичмент после промежуточных выборов, также сохранила свое место в Конгрессе.

Сообщалось и о курьезных случаях голосования. Так, в палату представителей США переизбрали двух умерших в октябре демократов. Бывший конгрессмен от Пенсильвании Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-ом году жизни, был переизбран 85 процентами голосов. Умершая 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси Барбара Купер также «выиграла гонку» в избирательном округе своего штата.

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Последствия выборов в США для ситуации на Украине

Еще до начала промежуточных выборов американская газета The Washington Post предполагала, что Республиканскую партию активно поддержат на выборах. Отмечалось, что если они победят, то подход американцев к Украине может кардинально измениться.

Республиканцы заявляли, что прекратят финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. В частности, с таким призывом выступила Марджори Тейлор Грин.

При республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину

Марджори Тейлор Гринчлн Палаты представителей от штата Джордия

Республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о финансировании Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что победа республиканцев на промежуточных выборах в палату представителей американского Конгресса не принесет ощутимых изменений в отношения США с Россией.

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Марина Совина
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