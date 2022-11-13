Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала тренировку по боксу

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась с видео с тренировки по боксу. Ролик доступен в Telegram-канале спортсменки.

20-летняя олимпийская чемпионка показала отработку ударов. В кадре Загитова проводит спарринг с тренером в зале. «Просто тренировка», — подписала она ролик, который набрал более полутора тысяч одобрительных эмодзи.

25 июня Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Спортсмен выразил готовность помочь фигуристке в освоении бокса.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка Игр 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.